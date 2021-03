ABŞ Rusiyaya yeni sanksiyalar tətbiq etməyə hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-ın Ticarət Nazirliyinin məlumatına görə, müxalifət lideri Aleksey Navalnıya qarşı törədilən zəhərlənmə hadisəsi ilə bağlı Moskvaya qarşı bir sıra qadağaların tətbiq olunması nəzərdə tutulub.

Qadağalar əsasən Rusiyanın ixrac etdiyi məshulları əhatə edəcək.

Anar Türkeş / Metbuat.az

