Şeyx bayram saatını açıqladı - Novruz bayramı bu tarixdə qeyd olunacaq

Təqvimə görə köhnə il Azərbaycanın üfüqi vaxtı ilə 20 mart tarixində, saat 13.37.20-də il Öküz bürcü üzərində təhvil olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri, Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə xalqa təbrik məktubunda deyib. Şeyx bildirib ki, il təhvili günorta zöhr namazından sonraya təsadüf etdiyi üçün bu il bayram axşamı martın 20-də, mübarək Novruz bayramı isə martın 21-də qeyd olunacaq:

"Bu günlər ərzində edilən ibadət və dualarda mərhumları rəhmətlə yad etmək böyük savabdır".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.