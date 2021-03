Ermənistanın Ali məhkəməsi yekun qərarı verənə qədər Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi Onik Qasparyan postunda qalacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, əyalət məhkəməsi belə qərar verib. Bildirilir ki, Baş nazir Nikol Paşinyanın qərarına etiraz olaraq Qasparyanın vəkilləri yerli məhkəməyə müraciət edib. Məhkəmə isə Qasparyanın vəzifəsinə davam etdiyi barədə qərar çıxarıb.

Qərara münasibət bildirən hökumət isə Qasparyanın postundan uzaqlaşdırıldığını bəyan edib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

