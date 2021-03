Müğənni Natavan Həbibi sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənni "Instagram" hesabında oğlunun yeni görüntülərini paylaşıb. Görüntülərdə Natavanın qayınatası və qayınanası da yer alıb. Onun paylaşımı izləyicilərin marağına səbəb olub.

Qeyd edək ki, Natavan reper Dado ilə ailəlidir. Cütlük bir neçə dəfə boşanma xəbərlərini yaysalar da sonradan barışıblar.

Həmin fotoları təqdim edirik:

