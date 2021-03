Novruz bayramında rayonlara getmək istəyənlərin nəzərinə! DİN-dən AÇIQLAMA

“Bu gün vətəndaşlar sərbəst şəkildə rayonlara gedib-gələ bilərlər. Bu dəqiqəyə qədər hələ ki, rayonlara giriş-çıxışa hansısa məhdudiyyət qoyulmayıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) mətbuat xidmətinin rəisi, polis polkovniki Ehsan Zahidov baku.ws-ə açıqlamasında bildirib.

Qurum rəsmisinin sözlərinə görə, hələlik DİN-də bu məsələ ilə bağlı hansısa məlumat yoxdur.

“Bu məsələ ilə bağlı qərarı Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərərgah verir. Hazırda belə bir qərar verilməyib”, - deyə Ehsan Zahidov bildirib.

Milli Hematologiya və Transfuziologiya Mərkəzinin Genetik Diaqnoz Mərkəzində “Sars Cov-2” genom analizi edilən üç nümunədə 501Y.V1, B.1.1.7 (Britaniya variantı) aşkar edilib.

Ölkəmizdə koronavirus əleyhinə istifadə olunan “Coronavac” vaksini yeni ştamlara qarşı da effektivdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.