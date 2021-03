Ermənistanda növbədənkənar parlament seçkiləri iyun ayının 20-də keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Nikol Paşinyan açıqlama verib.

***

Ermənistan hökuməti yaxın saatlarda növbədənkənar seçkilər elan edə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə adının açıqlanmasını istəməyən erməni nazir Röyters agentliyinə açıqlama verib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

