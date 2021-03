Sabirabadda faciəvi hadisə baş verib.

Metbuat.az "Report”a istinadən verdiyi xəbərə görə, Sabirabad şəhərində bir aylıq Necati Əmrə sünnət edilərkən güclü qanaxma baş verib.

Qanaxmanın qarşısını almaq mümkün olmadığından körpə vəfat edib.

Faktla bağlı Sabirabad Rayon Prokurorluğunda araşdırmalara başlanılıb.

