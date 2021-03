Bu gün Bakı şəhəri Səfayət Mehdiyev küçəsində inihara cəhd olub.

Metbuat.az-ın qaynar xəttinə gələn görüntülərdə hündür mərtəbəli binadan özünü atmaq istəyən şəxsin görüntüləri əks olunub.

Qeyd edək ki, vaxtında intihara cəhdin qarşısı alınıb.

Baş vermiş hadisə ilə bağlı əlavə məlumat veriləcəkdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.