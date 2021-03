Qazaxıstanın Mangistau vilayətində güclü qum fırtınası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəflətən başlayan güclü külək qumu bir neçə metr havaya qaldırıb. İnsanlar arasında təşviş yaşanıb. Sakinlərin təhlükədən yayınmaq üçün bağlı yerlərə qaçması kameralar tərəfindən lentə alınıb. Tələfat barədə məlumat yoxdur. Bölgəyə xilasedicilər cəlb edilib. Yerli dairələr insanlara evlərini tərk etməməsi üçün xəbərdarlıq edib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

