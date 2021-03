Bir ay əvvəl Gəncədə itkin düşən 19 yaşlı qızın meyiti tapılıb.

Bu barədə Metbuat.az-a hüquq-mühafizə orqanlarından məlumat verilib.

Bildirilib ki, 2002-ci il təvəllüdlü Pərvin Musayevanın meyiti bu gün Gəncə şəhərində zibilliklərin birindən tapılıb.

Qzın qətlində sevgilisi Sərdar Cəfərov şübhəli bilinərək saxlanılıb. İlkin ehtimala görə, S.Cəfərov qızı boğaraq öldürüb.

