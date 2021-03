Ölən blogerin son müsahibəsi: 10-cu sinifdə oxuyanda xərçəng olduğumu bildim - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin tələbəsi, 20 yaşlı model Sofiya Həsən xərçəng xəstəliyindən vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o Türkiyənin İstanbul şəhərində müalicə alırdı.

Sofiya model və aktrisa kimi də fəaliyyət göstərirdi. O bir çox yerli və beynəlxalq yarışmaların iştirakçısı olub.

Sofiyanın ölümündən bir neçə ay öncə AZXEBER.COM-a verdiyi müsahibəni təqdim edirik:

O müsahibədə xəstəliyi haqda da geniş danışıb. Sofiya bildirib ki, 10-cu sinifdə oxuyanda xərçəng olduğunu bilib.

