Azərbaycanlı aktyor və aparıcı Ramiz Hüseynzadə vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilkin məlumata görə, aktyor insult keçirib və anidən vəfat edib.

Qeyd edək ki, Ramiz Hüseynzadə daha çox "Tək səbir" layihəsindəki çıxışları ilə tanınıb. Ardınca isə bir sıra layihələrin müəllifi və aparıcısı olub.



Allah rəhmət eləsin!

