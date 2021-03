Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın növbəti brinfinqi gözlənilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, brifinqin sabah 16:00-da keçirilməsi planlaşdırılır.

Qeyd edək ki, Azərbaycanın növbəti dəfə qapanmaya gedəcəyi ehtimal edilir.

