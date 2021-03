“Prezident Co Bayden rusiyalı həmkarı Vladimir Putin haqqında işlətdiyi ifadələrə görə peşman deyil”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin açıqlamasında deyilir.

Qeyd edək ki, bu gün V.Putin Baydeni üz-üzə görüşməyə dəvət edib.

