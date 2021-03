Hacı Əliyev Olimpiadaya lisenziya qazandı

Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə güləş üzrə Avropa Olimpiya təsnifat turniri keçirilir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, birinci yarış günündə sərbəst güləşçilər mübarizəyə başlayıblar.



65 kiloqram çəki dərəcəsində Azərbaycanı təmsil edən Hacı Əliyev ilk görüşdə Böyük Britaniya idmançısına qalib gəlib. Güləşçimiz ikinci görüşündə türkiyəli rəqibini məğlub edərək yarımfinala yüksəlib. Daha sonra Moldova güləşçisindən üstün olan Hacı Əliyev finala yüksəlməklə Olimpiadaya lisenziya qazanıb.



Qeyd edək ki, final görüşü martın 19-da baş tutacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.