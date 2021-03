Vaşinqtonda ABŞ və Çin diplomatları arasında görüş baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüş zamanı ikili münasibətlərlə yanaşı Pekinin uyğur türkləri və Tayvan barədə siyasəti müzakirə olunub. ABŞ tərəfi Pekinin siyasətindən narahatlığnı dilə gətirib.

Çinli diplomatlar isə bəyan edib ki, qlobal sabitliyin bərqərar olmasında Pekin və Vaşinqtonun üzərinə öhdəliklər düşür.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.