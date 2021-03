Dünyanı heyrətə gətirən hadisə: Sakinlər kabus yaşayır - Kütləvi şəkildə hücum ediblər

Avstraliyanın Adelaide şəhərində sakinlər kabus yaşayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəhər yarasaların kütləvi hücumuna məruz qalıb.Yerli mənbələrin məlumatına görə, hazırda şəhərdə təqribən 25 min yarasa var. Yarasalar insanlara hücum edir, naqilləri sıradan çıxarır. Son bir neçə həftə ərzində şəhərdə 40 dəfə elektrik enerjisi kəsilib.

Məlumata görə, şəhərə hücum edən yarasalar növünün ən böyük olanıdır. Belə ki, qanad açandan onların eni 1,5 metrə çatır. 1,5 milyon əhalisi olan şəhərin sakinlər vəziyyətdən çıxış yollarını axtarır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

