Dövlət qurumlarının "qaynar xət"ləri necə işləyir? - ARAŞDIRMA

Ölkədə vətəndaşlar tərəfindən daxil olan şikayətlərə, sorğulara baxılması üçün dövlət orqanlarının "qaynar xətt" xidmətləri fəaliyyət göstərir.

Amma görəsən qaynar xəttlərin fəaliyyəti daxil olan şikayətləri həll edəcək qədər operativdirmi?

Mövzu ilə əlaqədar Metbuat.az bir sıra dövlət qurumunun "qaynar xətt" xidmətindən münasibət öyrənməyə çalışıb.



Dövlət Gömrük Komitəsinin Mətbuat katibi Natiq Axundov bildirdi ki, onların Çağrı mərkəzinə gələn zənglər operativ cavablandırılır.



“Biz hər ay DGK-nın qaynar xəttinə gələn zənglərin hesabatlarını da hazırlayıb ictimaiyyətə təqdim edirik. 2021-ci ilin fevral ayı ərzində 11 929 çağrıya cavab verilmişdir. Onlardan da 5659-u elektron xidmətlər ilə bağlı olmuşdur.

DOST agentliyin mətbuat katibi Şahin Əliyev Metbuat.az-a bildirdi ki, Fevral ayında Çağrı Mərkəzi 142-yə daxil olan 45 362 zəngdən 43 466-sı cavablandırılıb.

“Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində olan DOST Agentliyində qaynar xətt kimi Çağrı Mərkəzi 142 fəaliyyət göstərir.

Çağrı Mərkəzi sosial təminat, əlilliyin müəyyən edilməsi və tibbi-sosial reabilitasiya, məşğulluğun təminatı, iş yerlərində əmək qanunvericiliyinə əməl olunması, bu sahələr üzrə elektron xidmətlərdən istifadə ilə əlaqədar vətəndaşların məlumat, sorğu və şikayət xarakterli müraciətlərinin qəbul edilərək operativ şəkildə cavablandırılmasını həyata keçirir.

Fevral ayında Çağrı Mərkəzi 142-yə daxil olan 45 362 zəngdən 43 466-sı cavablandırılıb. Orta gözləmə müddəti 13 dəqiqə 33 saniyə, xidmət göstərilmə müddəti isə 5 dəqiqə 25 saniyədir. Xidmətdən istifadə edən vətəndaşların 87,8%-i Çağrı Mərkəzi 142-dən məmnun qaldığını bildirib’’.

Azəriqaz-ın mətbuat katibi Ceyhun Səfərov da qaynar xəttə daxil olan zənglərin operativ cavablandırıldığını bildirdi.

“104 Operativ Xidmət şöbəsi müasir tеxnоlоgiyaya əsaslanan tеxniki və rabitə bazasına malikdir. Avtоmatlaşdırılmış idarəеtmə sistеmi vasitəsilə qəzalar, qaz sızmaları, fövqəladə hallar və digər hadisələr barədə vətəndaşlardan və aidiyyəti qurumlardan daxil оlmuş məlumatların sutkanın 24 saatı ərzində qəbulu, qeydiyyatı və işlənməsi fasiləsiz şəkildə icra olunur.

Məlumatlar xarakterindən asılı olaraq informasiya şəbəkəsi vasitəsi ilə aidiyyəti üzrə ötürülür. Bundan başqa, xidmət sahələrindən icranın operativliyi tələb edilir, qaz ilə əlaqəli olan qəza və hadisələrin mərkəzləşdirilmiş şəkildə aradan qaldırılmasına nəzarət icra olunur. Məlumatlar ümumiləşdirilir, daxil olmuş zənglər üzrə statistik hesabatlar hazırlanır.

Abonentlərə smart tipli sayğaclardan istifadə qaydaları barədə məlumatlar çatdırılır, hadisələrin əsas xüsusiyyətləri, məlumat üzrə həyata keçirilən ilkin və sonrakı tədbirlər, habelə onların nəticələri barədə məlumat bazası yaradılır. Zəng edən şəxsin nömrəsi avtomatik müəyyən olunur, hadisə barədə daxil olan məlumatlar qiymətləndirilir, daxil olan və çıxan bütün məlumatların qeydiyyata alınması və sənədləşdirilməsi (səs yazma, arxivləşdirmə və s.) işləri vaxtına həyata keçirilir.

Dövlət orqanlarında Çağrı mərkəzinin fəaliyyətinin təşkil edilməsinə dair Nazirlər Kabinetinin 50 Saylı qərarına əsasən, səs yazılarının dinlənilməsi, qiymətləndirilməsi kimi monitorinq təqtbiq edilir və çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün tədbirlər həyata keçirilir”.

Bəs Azəriqaz-a daxil olan şikayət və müraciətlər əsasən hansı xarakterli olur?

“Müraciətlər mahiyyətcə fərqlənir: məlumat xarakterli müraciətlər (bunlar xidmətin əməkdaşları tərəfindən yerindəcə cavablandırılır) və icrası tələb olunan müraciətlər (birbaşa şəbəkə vasitəsilə birləşdirilmiş icraçılara yönləndirilir).

Bundan başqa icrası gecikən müraciətlər də vardır ki, bunlara vətəndaş tərəfindən ünvana yaxınlaşma vaxtının dəyişdirilməsi və ya icrası üçün xüsusi texnika və ya digər dövlət qurumlarından icazə kimi amillər səbəb olur.

104 Operativ Xidmət şöbəsi vətəndaşlar tərəfindən müraciətləri 104/185 Çağrı mərkəzindən başqa +99477 3 104 104 saylı whatsapp nömrəsi vasitəsilə də qəbul edir, prqoram təminatında xüsusi qeydlər apararaq icrasını təmin edir”.

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin mətbuat katibi Ramiz İdrisoğlu Metbuat.az-a açıqlamasında bildirdi ki, gün ərzində vətəndaşları narahat edən bütün müraciətlər cavablandırılır.

“Vətəndaşlar sual və təkliflərini çatdırmaq, eyni zamanda onları narahat edən məsələlərlə bağlı Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinə müxtəlif əlaqə vasitələri ilə müraciət edə bilərlər.

Bunun üçün 012 493 34 67 nömrəli qaynar xətt fəaliyyət göstərir. Həmçinin, Komitəyə poçt xidməti vasitəsilə yazılı, “office@arxkom.gov.az” ünvanından isə elektron formada müraciət etmək olar. Bununla yanaşı, əməkdaşlarımız facebook, instagram və tvitterdəki (https://www.facebook.com/shehersalma, https://www.instagram.com/shehersalma.komitesi/?hl=ru, https://twitter.com/shehersalma) rəsmi sosial hesablarımız üzərindən də müraciətləri qəbul edirlər.

Ümumiyyətlə, gün ərzində əməkdaşlar tərəfindən bütün vətəndaş müraciətlərinə cavab verilir və müraciətlərin sayı əlaqə vasitələrinə görə dəyişir. Qeyd edək ki, Komitədə vətəndaşların və sənədlərin qəbul otağı da mövcuddur.

Lakin hazırda pandemiya ilə əlaqədar olaraq vətəndaşların fiziki qəbulu müvəqqəti dayandırıldığına görə bütün müraciətlər poçt, telefon və internet rabitəsi vasitəsilə təşkil edilir”.

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

