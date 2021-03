İstanbulda Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu ilə iranlı həmkarı Cavad Zərif arasında görüş baş tutub.

Metbuat.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, görüş zamanı iki ölkə arasındakı münasibətlərlə yanaşı regional və qlobal məsələlər müzakirə edilib. Görüşün detalları barədə hələlik əlavə məlumat verilməyib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.