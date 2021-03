Yəməndəki Husi üsyançıları Səudiyyə Ərəbistanında yerləşən Abha hava limanına pilotsuz uçuş aparatı ilə zərbələr endirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Husilərin sözçüsü açıqlama verib. İddialara görə, hücum zamanı hava limanındakı hərbi məntəqə hədəfə alınıb. Hədəfə alınan ərazi “önəmli hərbi obyekt” kimi qələmə verilib. Hücum nəticəsində hava limanında şiddətli partlayışın baş verdiyi irəli sürülüb.

Krallıq hələlik hücum barədə açıqlama verməyib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

