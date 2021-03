“Prezident Vladimir Putinin amerikalı həmkarı Co Baydenə müzakirə təklifi hələ də qüvvədədir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kremldən verilən açıqlamada belə deyilir. Açıqlamada bildirilir:

“Dəvətimiz hələ də qüvvədədir. Bazar ertəsi günü və ya Baydenin istədiyi başqa tarixdə görüş baş tuta bilər”.

Xatırladaq ki, Baydenin Putinə “qatil” deməsi iki ölkə arasında münasibətləri gərginləşdirib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.