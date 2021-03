ANAMA-da yeni TƏYİNAT

Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) İdarə Heyəti sədrinin müavini Samir Poladov kollektivə təqdim olunub.

Bu barədə Metbuat.az-a ANAMA-dan bildirilib.

Məlumata görə, ANAMA İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanov Samir Poladovu kollektivə təqdim edib.

Qeyd edək ki, bu il martın 12-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla Samir Poladov Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) İdarə Heyəti sədrinin müavini vəzifəsinə təyin olunub.

