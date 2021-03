Qarabağda DOST mərkəzi açılacaq

“Qarabağda “Qarabağ dost proqramı” çərçivəsində Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyinin DOST mərkəzlərinin açılması planlaşdırılır”.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyinin (DOST Agentliyi) İdarə Heyətinin sədri Fərid Məmmədov bildirib.

O qeyd edib ki, DOST mərkəzin filialının biri Şuşa şəhərində açılacaq:

“Digər mərkəz isə Cəbrayıl, yaxud Füzuli rayonunda ola bilər. Amma hansı rayonda mərkəzin açılması ilə bağlı son qərar verilməyib”.

F.Məmmədov əlavə edib ki, 2022-ci ildə Sumqayıt və Gəncədə DOST mərkəzlərinin açılması planlaşdırılır.

