DƏHŞƏT YAŞANIR: İnsanların əllərini bağlayıb dənizə atırlar - Boğulanlar var

Yunanıstan tərəfi qaçqınlara qarşı dəhşətli əməllər törədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Yunanıstana məxsus adaya gedən qaçqınlar sahildə xidmət edən naməlum şəxslər tərəfindən saxlanılaraq onlara qarşı güc tətbiq edilib. Qaçqınların əşyaları əllərindən alınıb. Ardınca onların əlləri bağlanaraq dənizə atılıb.

Türkiyənin rəsmi mənbələrinin məlumatına görə, hadisə nəticəsində azı 2 nəfər boğulub. 4 qaçqın isə Türkiyənin Sahil Mühafizə Xidməti tərəfindən xilas edilib. Hadisə ilə bağlı araşdırmalar aparılır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.