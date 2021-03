Müğənni Ülvi Qılınc koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ''Elgizlə izlə'' verilişində aparıcı Elgiz Əkbər məlumat verib.

Aparıcı qeyd edib ki, şəxsən müğənni ilə telefon əlaqəsi yaradaraq səhəti ilə maraqlanıb.

''Ülvi Qılınc hazırda müalicə alır. Mən də koronavirusa yoluxmuşam. Çox ağır xəstəlikdir. Allah Ülviyə də şəfa versin''.

Metbuat.az

