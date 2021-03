Sərbəst güləşçimiz erməni rəqibini məğlub etdi

Azərbaycanın sərbəst güləşçisi Abubakr Abakarov Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə keçirilən Avropa Olimpiya Təsnifat Turnirində təsəlliverici görüşə çıxıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, 86 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançı Ermənistan təmsilçisi Hovhannes Mxitaryanla üz-üzə gəlib.



İlk hissədə 4:5 hesabı ilə geridə olan Abakarov ikinci yarıda geridönüş edə bilib. Mxitaryanı 8:5 hesabı ilə məğlub edən güləşçimiz bürünc medal uğrunda görüşdə Slovakiya pəhləvanı Boris Makoevə rəqib olub.



Qeyd edək ki, sərbəst güləşçilərin medal görüşləri Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da başlayacaq.

