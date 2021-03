20-28 mart tarixində Novruz bayramı ilə əlaqədar “ASAN xidmət” və “ASAN Kommunal” mərkəzlərində qeyri-iş günü olacaq.

"ASAN xidmət"dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, 29 mart tarixindən etibarən isə mərkəzlərə müraciət etməklə müvafiq xidmətlərdən yararlanmaq mümkündür.

