İçki məclisində dövlət sirlərini açdı - 300 milyon dollar qarşılığında...

Kipr lideri Nikos Anastasiadis içki məclisində bəzi vacib məlumatlar paylaşıb.

Metbuat.az Türkiyə mənbələrinə istinadən xəbər verir ki, spirtli içkiyə aludəçi olan Nikos, karantin qaydalarının yumşaldılmasından sonra yaxınları ilə birgə yemək yeyib. Bu zaman spirtli içki qəbul edən Nikos, bəzi gizli məqamlardan danışıb.

Yunan mediasının məlumatına görə, o, Kiprə cəlb edilən vəsait qarşılığında xarici vətəndaşlara Avropa pasportu satdığını etiraf edib. Kipr lideri bildirib ki, bir müddət əvvəl pasport satışından ona 300 milyon dollar verilib. Yunanlar onun dövlət əhəmiyyətli başqa sirrlər barədə danışdığından narahatdır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

