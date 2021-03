Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ABŞ-ın dövlət başçısı Co Baydenin rusiyalı həmkarını “qatil” adlandırmasına münasibət bildirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Ərdoğan bildirib ki, belə ifadənin səsləndirilməsi heç bir ölkənin liderinə yaraşmaz. “Putin çox ağıllı cavab verdi” deyən Ərdoğan Rusiya liderinin addımını təqdir edib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

