Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın brifinqi keçirilir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, son günlər yoluxma sayında artım müşahidə olunur. 18 mart tarixində isə üç nəfərdə Britaniya ştammı aşkar edilib.

Brifinqdə karantin rejiminin sərtləşdirilməsilə bağlı qərarlar açıqlanır.

