Rayonlara gedənlərə Qərargahdan MÜHÜM ÇAĞIRIŞ

"Əgər rayonlara gedəcəksinizsə, burda da özünüzü daha çox qorumağa çağırıram''.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının İqtisadi məsələlər və innovativ inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri Şahmar Mövsümov Novruz bayramında Bakıya və rayonlara giriş-çıxışın bağlanması ilə bağlı yaranan narahatlıqlara cavab olaraq bildirib.

"Mən bütün vətəndaşlarımızı bayram ərəfəsində özlərini məhdudlaşdırmağa, mümkündürsə evdə qalmağa, əgər harasa səyahət edilirsə, özlərini qorumağa çağırıram.Yoluxma sayı artacağı təqdirdə biz yenidən daha sərt karantin rejimi tətbiq etməyə məcbur olacayıq. Hazırda xəstəxanalarda 10 min çarpayı ehtiyatımız olduğu halda, 1500 xəstə var. Bu da imkan verir ki, sərtləşməyə getməyək. Ancaq xəstəxanalarda çarpayıların çatışmazlığı səviyyəsinə gəldikdə sərtləşməyə getmək zəruri olacaq".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.