Gələcəkdə vaksin olunmuş şəxslərə əlavə güzəştlərin verilməsi müzakirə olunur.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu brifinqdə Prezidentin köməkçisi Şahmar Mövsümov deyib.

Onun sözlərinə görə, bu məsələ hazırda müzakirə mərhələsindədir.

