Gərgin anlar: Çinli diplomat ABŞ-ı sərt tənqid etdi

ABŞ və Çin diplomatları arasında Alyaskada baş tutan görüş gərgin anlara səhnə olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çinin Xarici İşlər naziri Van İ Vaşinqtonun Pekinə tətbiq etdiyi sanksiyalara sərt etiraz edib. O bildirib ki, insanlar ABŞ-ın demokratik addımlar atdığına inanmır. Buna görə də, Vaşinqton siyasətini dəyişməli, dünyaya təzyiq etməyi dayandırmalıdır.

Çinli diplomat ölkəsinin ABŞ-ın ittihamlarını qəbul etməyəcəyini ifadə edib. Müzakirələrin gərginliyindən çinli diplomat jurnalistlərə qarşı da sərt davranıb və onların otaqdan çıxmasını tələb edib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

