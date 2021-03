''Həftə sonu ictimai nəqliyyatın fəaliyyətinin dayandırılmasından başqa heç bir yeni məhdudlaşma, karantinin sərtləşdirilməsi nəzərdə tutulmayıb''.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Operativ Qərargahın brifinqdə prezidentin köməkçisi Şahmar Mövsümov deyib.



Qeyd edək ki, brifinq başlamasına qədər insanlar arasında SMS icazənin bərpa ediləcəyi, məhudlaşdırmaların olacağı ilə bağlı söhbətlər gəzirdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.