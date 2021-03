Azərbaycana gətirilən vaksinlərin sayı açqlanıb.

Meb məlumatına görə, Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Şahmar Mövsümov bu gün vaksinlər Azərbaycana gətirilir və indiyədək 1,5 milyona yaxın vaksin gətirilib.

O qeyd edib ki, "AstraZeneca" peyvəndi hələ Azərbaycana gətirilməyib: “Biz ölkəyə gətirildikdə belə ÜST-ün və digər beynəlxalq qurumların qərarına uyğun olaraq istifadə edəcəyik".

