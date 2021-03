Britaniya ştammından sonra daha bir növ peyda oldu - TƏBİB rəsmisindən AÇIQLAMA

"Mutasiya viruslara xas olan bir şeydir. Qrip xəstəliyinə qarşı hər il yeni peyvənd istifadə olunur. Çünki qrip virusunda da tez-tez mutasiyalar baş verir. Ona görə də mutasiyanın xəstəliyə və yoluxmaya təsiri əsas məqamdır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) Xəstəliklərin profilaktikası və kontrolu departamentinin müdiri Yaqut Qarayeva Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın bugünkü brifinqində çıxışı zamanı deyib.

Onun sözlərinə görə, Britaniya ştammı sadəcə daha sürətli yayılma xarakterinə malikdir: “Dəqiqliklə bilirik ki, bütün dünyada yeni ştamm sürətlə yayılır. Odur ki, qabaqlayıcı tədbirlərə gedilməsi təbiidir. Cənubi Afrika ştammının da xəstəliyə təsiri məsələsi dəqiqləşdirilir. ÜST yeni ştammla bağlı tövsiyə edir ki, qabaqlayıcı tədbirlərə diqqətlə yanaşılsın. Vaksinlər yeni ştammların mutasiyasına təsir göstərir. Ona görə də vaksinasiya daha sürətli aparılmalıdır.”.

