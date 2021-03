Bayram günlərində rayonlara gediş-gəlişə məhdudiyyətlə bağlı əhali arasında suallar yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu mövzuda heç bir xüsusi qadağa tətbiq olunmayacaq. Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın bu gün keçirilən brifinqində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının İqtisadi məsələlər və innovativ inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri Şahmar Mövsümov bildirib ki, bayram günlərində yalnız ictimai nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoyulacaq.

