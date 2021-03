Toy və ad günü mərasimlərinin keçirilməsi qadağandır.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu jurnaslitlərə açıqlamasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Şahmar Mövsümov deyib.

Prezidentin köməkçisi bildirib ki, hazırkı yoluxma sayı ilə kütləvi tədbirlərin keçirilməsinə icazə verilə bilməz: “Hazırda ad günü keçirmək qadağandır. Əgər kimsə bunu edirsə, o deməkdir ki, qaydaları pozur”.

