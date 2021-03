Qərb narahatdır: Türkiyənin regionda nüfuzu sürətlə artır

Türkiyənin Afrikada atdığı addımlar qərb ölkələrinin bölgədəki nüfuzuna ciddi zərbə vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Fransız İnvestorlar Şurası”nın hazırladığı hesabatda belə qeyd olunub. 12 ölkədə aparılan araşdırmaların nəticəsinə əsasən bildirilib ki, xüsusilə Fransanın nüfuzu Afrikada sürətlə azalır. Bunun əksinə isə Türkiyənin nüfuzu sürətlə artır. Araşdırmaya görə, Türkiyənin etibarlı dövlət olduğuna inananların sayı son 2 il ərzində yüz faiz artıb.

Hesabatda qeyd edilir ki, nüfuzun artmasına səbəb prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın regiona intensiv səfərləri və Ankaranın regiondakı humanitar addımlardır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

