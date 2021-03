"Metronun açılması aktivliyin daha da artmasına gətirib çıxaracaq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Prezidentin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının İqtisadi məsələlər və innovativ inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri Şahmar Mövsümov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

“Metronun bağlanması qərarı verildikdə əsas məqsədimiz aktivliyin aşağı salınması idi. Biz buna nail olmuşuq. Gördüyünüz kimi artım sürətləri əvvəlki kimi deyil. Metronun bağlanması burada xüsusi rol oynayır”, - o bildirib.

