Virusun “Azərbaycan ştammı” da yayıla bilər

Britaniya ştammının hər hansı bir ölkə tərəfindən qarşısının alınması qeyri-mümkündür.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Şahmar Mövsümov deyib. Onun sözlərinə görə, yeni ştammlar bütün dünyaya yayılır.



"Necə ki, ilkin ştamm yayılıb, digərləri də yayılacaq. Hətta fantastik bir şey də deyim ki, Britaniya ştammına uyğun olaraq yerli Azərbaycan ştammı da yayıla bilər”.



Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, test istənilən ştammı müəyyən edir: "Ola bilər ki, test verən zaman nəticə neqativ olsun, ya da testin cavabından bir gün sonra simptomlar əmələ gəlsin və test müsbət göstərsin".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.