Görün ilk peyvənd dəvətini kimlərə göndərdilər - Sakinlər ayağa qalxdı

“BioNTech” peyvəndinin Almaniyada istehsal edilməsinə baxmayaraq, ölkəvətəndaşlarının əksəriyyəti hələlik peyvənd olunmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu vəziyyət sakinlər arasında birmənalı qarşılanmayıb. Məlumata görə, bu vəziyyətdə rəsmi qeydiyyatdan keçən fahişəxana işçilərinə və rəhbərinə peyvənd dəvəti gəlməsi böyük narazılıq yaradıb.

Yerli mənbələr yazır ki, peyvənd siyahısının ilk sıralarında müəllimlərin, yaşlı həkimlərin və yaşı 80-ni ötən vətəndaşların yer almasına baxmayaraq, kənar şəxslərin peyvəndə dəvət olunması narazılıq yaradır.

