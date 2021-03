“Rusiya həmişə yaxşı münasibətlər arzu edir. Amma ən pis vəziyyətlərə də hazırdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kreml sözçüsü Dmitri Peskov ABŞ-la münasibətlərin gərginləşməsinə münasibət bildirərkən belə deyib. Jurnalistin “soyuq müharibə”nin baş verməsi ehtimalı barədə sualına Peskov belə cavab verib:

“ Putin münaisbətlərin davam etməsini arzulayır. Amma Baydenin bu sözləriylə olmaz”.

Anar Türkeş

