Bakının mərkəzində uzun tıxac yaranıb.

Metbuat.az Trend-ə istinadən məlumatına görə, hazırda Nobel prospektindən üzü Afiyyətdin Cəlilov küçəsi istiqamətində böyük tıxac yaranıb.

Avtomobillər arasında sıxlıq Cavanşir körpüsnədək uzanır.

