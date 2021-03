"Telegram" messencerində yeni funksiya işə salınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bundan sonra "Teleqram" kanallarında səsli söhbət funksiyası mövcud olacaq.

İndiyədək bu funksiya messencerin qruplarında mövcud idi.

Kanallardakı səsli söhbətə qeyri-məhdud sayda istifadəçi qatıla bilər. Həmin söhbətləri canlı yayımda milyonlarla istidfadəçi dinləyə bilər.

Bu, "Telegram"ın radio formatında işləməsinə yol açacaq. (Trend)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.