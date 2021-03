Müdafiə Nazirliyi Vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan Ordusunun raket-artilleriya və tank əleyhinə bölmələri tərəfindən düşmənin döyüş texnikası və canlı qüvvəsinin dəqiq atəş zərbələri ilə məhv edilməsini əks etdirən videogörüntülər yayıb.

Metbuat.az həmin görüntüləri təqdim edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.