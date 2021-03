Bu il daha 320 avtobusun Bakı şəhərinə gətirilməsi planlaşdırılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Bakı Nəqliyyat Agentliyinin (BNA) baş direktoru Vüsal Kərimli deyib. Onun sözlərinə görə, yeni gətiriləcək avtobuslar Bakı ətrafı və digər qəsəbələrdə işləyəcək.

"Benzin və dizel yanacağı ilə işləyən avtobuslarla müqayisədə sıxılmış qazla işləyən avtobuslarda ətraf mühitə atılan ağır metallar arasında 30-35 faiz fərq var. Bu ümumi rəqəmə vurulanda böyük fərq edir".

