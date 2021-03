Azərbaycan və Türkiyə hərbçilərinin iştirakı ilə keçirilən "Qış təlimi-2021"dən yeni görüntülər paylaşılıb. Metbuat.az xəbər verir ki, videonu Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi yayıb.



Videonu təqdim edirik:



