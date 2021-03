Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə güləş üzrə Avropa Olimpiya Təsnifat turniri davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, yunan-Roma güləşçimiz İslambek Dadov təsnifat mərhələsində rumıniyalı rəqibinə vaxtından əvvəl qalib gəlib.



Yığma üzvü daha sonra Polşanı təmsil edən erməni güləşçi Gevorq Sahakyanla üz-üzə gəlib. Görüş Dadovun 4:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

