Pakistanın baş naziri İmran Xan koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə baş nazirin səhiyyə işləri üzrə müşaviri Faysal Sultan məlumat yayıb.



Faysal Sultan “Twitter” hesabında paylaşım edərək, baş nazirin hazırda evdə olduğunu, özünü təcrid etdiyini bildirib.



Qeyd edək ki, yerli media 68 yaşlı baş nazirin iki gün öncə koronavirus əleyhinə peyvənd olunduğunu yazıb.

